L’associació Laika la presentarà dilluns a la Batllia, que haurà de decidir si l’admet a tràmit

L’associació protectora d’animals Laika presentarà dilluns a la Batllia una querella criminal contra el presumpte agressor del seu gos a Santa Coloma. L’entitat ha decidit presentar-se com a acusació particular pels fets que van tenir lloc dimecres. Se l’acusa d’un delicte de maltractament animal. La Batllia haurà d’admetre a tràmit la querella, que es presentarà contra una persona desconeguda. L’advocat de Laika, Alfons Clavera, va explicar que aquest fet no ha d’impedir seguir endavant amb el procés, ja que l’home va ser retingut durant unes hores i identificat per la policia.

“Si els fets estan comprovats i hi ha una investigació