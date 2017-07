La campanya virtual per l'avortament rep 500 firmes

La campanya de recollida de signatures pel dret a l’avortament que la plataforma feminista Stop Violències va iniciar ara fa dues setmanes ja porta recollits 520 suports. La iniciativa, que porta per nom Llibertat és decidir, vol aconseguir un total de 5.000 adhesions per tal d’enviar una carta al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i també al cap de Govern, Toni Martí, demanant-los la despenalització de l’avortament.

La campanya es du a terme en paral·lel a la recollida de signatures físiques que l’entitat realitza al país des del novembre passat. En aquest cas, la fita és recaptar-ne 10.000 per presentar-les al Consell