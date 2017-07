El PS estudia demanar a Descarrega que comparegui per la reforma

Considera que ha d’explicar en quin estat està la revisió de la Llei de la Funció Pública

El Partit Socialdemòcrata (PS) estudia demanar la compareixença pública de la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, al setembre perquè expliqui en quin estat es troba la reforma de la Llei de la funció pública, ja que temen que no s’hagi avançat malgrat ser un dels projectes destacats del Govern des del mandat anterior. La consellera del PS Rosa Gili va explicar que “volem saber com està el tema perquè no estan fent res”. “S’acabarà la legislatura i no hauran fet res”, va criticar, afegint que “és una d’aquells problemes que DA fa sis anys que té sobre la