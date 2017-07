Andreu Escola guanya el concurs de 'www.ornitho.ad'

El primer concurs ornitho.ad tenia com a objectiu potenciar l’ús del portal i ja té guanyador, Andreu Escola, que va resultar el vencedor del sorteig que es va dur a terme entre tots els usuaris d’aquesta eina d’informació faunística. Tal com va explicar el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) a través d’una nota al seu web, Escola rebrà com a premi dues monografies de la col·lecció pròpia.

Ornitho.ad està dedicat a l’intercanvi d’informació sobre les observacions d’ocells, mamífers, amfibis, rèptils, libèl·lules i papallones diürnes d’Andorra, entre altres grups. Tal com va recordar el Cenma, es tracta d’una