Els metres quadrats autoritzats per a la construcció de nous edificis baixa en un 8,1% el 2016 respecte a

l’any anterior

La superfície total autoritzada per a la construcció d’edificis de nova planta durant l’any 2016 ha estat de 41.677 metres quadrats, el que suposa una reducció del 8,1% del nombre de metres quadrats autoritzats respecte el 2015. El nombre de permisos de construcció d’obra nova ha estat de 35, mentre que l’any anterior va ser de 29, el que significa un petit augment, sobretot de petites construccions. El gerent de l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, es manté convençut que “si la llei del sòl no fos tan rígida, al Principat hi hauria més iniciatives de particulars i