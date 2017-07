Govern impulsarà un codi ètic per a jutges i parlamentaris

La quarta avaluació del GRECO mesurarà la corrupció a la justícia i al sistema polític

La quarta avaluació del GRECO girarà entorn de l’estat de la normativa pel que fa al grau de cor­rupció de la justícia i del sistema parlamentari. Després d’haver superat la tercera avaluació de l’ens del Consell d’Europa sense dificultats, el Principat afrontarà el quart examen a la seva estructura administrativa. Fonts consultades per aquest Diari expliquen que s’hauran d’elaborar codis ètics de les professions que seran avaluades per l’ens europeu com les de jutges i les de parlamentaris.

En l’última avaluació, el Principat va complir amb 18 de les 20 recomanacions del GRECO sobre transparència en el finançament dels partits polítics