Estacions i Govern acorden treballar un full de ruta conjunt per als propers 25 anys del sector

"El Govern es compromet a pilotar" l'estratègia perquè el futur del sector "sigui prometedor", ha explicat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés

Gairebé dues hores ha durat la reunió d'avui al migdia a l'edifici administratiu del Govern, on hi han assistit els cònsols de parròquies amb estacions d'esquí (Sant Julià, Encamp, Canillo, Ordino i la Massana), així com el director general de Saetde, Joan Viladomat. Ha estat convocada pel mateix cap de Govern, Toni Martí. Molts eren els temes candents a tractar tenint en compte les darreres polèmiques, com la demanda de les estacions d'apujar el preu del forfet de l'esquí escolar, el trencament de Grandvalira o l'interès de Saetde per convertir-se en accionista majoritari de les pistes d'Arcalís. Malgrat tots aquests punts, alguns dels presents han assegurat en acabar que cap d'ells s'ha tractat de manera concreta, sinó que la reunió ha abordat el sector de l'esquí des d'un punt de vista "global", "en clau de país", segons ha explicat el cònsol major massanenc, David Baró. Ha estat una "reunió estratègica" per exposar com d'important és aquest sector per a Andorra i com s'ha d'enfocar el seu futur els propers 25 anys, ha manifestat Viladomat.



Durant la trobada, el Govern s'ha compromès a pilotar l'estratègia conjunta "perquè el futur sigui prometedor", a partir d'un "full de ruta" que s'anirà definint en reunions properes, ha assegurat el cònsol d'Ordino, Josep Àngel Mortés. Aquest ha estat el punt de partida de properes trobades, ha afegit.



Baró ha plantejat que, a partir d'ara, caldrà una reflexió a cada consell d'administració de les estacions, "parlar entre nosaltres i aprofitar el moment actual per impulsar el sector i ser competitius".



Per la seva part, Viladomat ha assegurat que ha sortit satisfet de la reunió perquè ha copsat la preocupació de Martí pel futur del sector i per "procurar que no s'espatlli". L'accionista majoritari de Saetde ha opinat que els darrers anys hi ha hagut un "cert distanciament entre Andorra i la neu".



Tant Viladomat com Mortés i Baró han assegurat que no s'ha parlat ni de Grandvalira ni de la polèmica de l'esquí escolar, que fins i tot podria acabar amb la sortida de Saetde d'aquest projecte. Únicament n'ha volgut parlar el cònsol massanenc: "Les bones voluntats hi són i no hi ha cap motiu perquè no es pugui solucionar". Els missatges d'Ski Andorra ja han estat transmesos al Govern i "tothom ha de ser conseqüent amb les seves responsabilitats", ha manifestat.



Finalment, Mortés ha assegurat que des de Secnoa segueixen estudiant la proposta de Saetde per comprar Arcalís. Hauria de ser, per sobre de tot, un projecte que també estés "en línia de país".