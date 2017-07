L’animal va ser atropellat mentre s’escapava del presumpte agressor

Un home va ser detingut dimecres a la tarda a Santa Coloma per haver agredit el seu gos. Segons el president de l’associació Laika, Josep Mas, els fets van tenir lloc pels volts de les set de la tarda a l’avinguda d’Enclar de la localitat, quan l’home, que presumptament estava sota els efectes de l’alcohol, hauria intentat colpejar l’animal. El gos va aconseguir escapar del seu amo però en l’intent va acabar sent atropellat per un cotxe. Segons Mas, mentre l’animal estava ferit a terra, el propietari hauria intentat ofegar-lo i colpejar-lo novament. Va ser aleshores quan un home va

