Els 1.250 treballadors temporals de Govern tindran dret a compensacions per dietes, hores extra i plus de nocturnitat

Els eventuals de l’administració pública percebran a partir d’ara els complements salarials de què disposen els funcionaris i els agents de caràcter indefinit. El Govern va aprovar ahir modificar els contractes dels treballadors temporals per tal que puguin cobrar dietes, hores extraordinàries i plus de nocturnitat. Una circumstància que no està contemplada al Codi de relacions laborals pel qual es regeixen els eventuals, ja que només està recollida al Reglament de sistemes de compensació que concerneix els funcionaris. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va comparèixer ahir en qualitat de portaveu del Govern a la roda de