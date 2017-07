El sindicat de duanes defensa seguir amb el plet judicial

El col·lectiu reclama un complement de jubilació pendent de regular des del 2004

El Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) és partidari de seguir el plet judicial per reclamar el dret dels duaners al fons social i de pensions i a beneficiar-se del 20% de les sancions imposades, tal com hauria d’haver-se regulat d’acord a la llei del Codi de duana del 2004. No obstant això, la consulta iniciada a la globalitat del col·lectiu, en la qual una de les opcions de protesta que es planteja és la vaga de zel, no es tancarà fins a final de mes.

Carles Sierra, secretari d’SFD, explica que “l’opinió del sindicat és que ja que s’ha encetat