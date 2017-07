Un cap de pistes, responsable d'un accident que va deixar invàlid un esquiador

Actualitzada 18/07/2017 a les 06:49

Enric Revuelta Andorra la Vella

El Tribunal Superior va reduir ahir la condemna de qui era cap de pistes d’Arcalís l’any 2010 i de l’asseguradora del domini esquiable, però el continua considerant corresponsable de l’accident que va deixar en cadira de rodes un noi de quinze anys. El TS va rebaixar la condemna a sis mesos de presó condicional –Corts l’havia condemnat a vuit mesos–. A més, l’inhabilita del càrrec per un any. El Superior també va considerar que el cap de pistes no havia senyalitzat cor­rectament un espai fora de pista que hi ha entre les de l’Hortell i l’Estadi, lloc on es va produir l’accident el 6 de març del 2010. L’home està condemnat per un delicte menor de lesions doloses per imprudència greu. La sentència del Superior revoca en part la de Corts i l’assegurança haurà de pagar al jove 500.000 euros. La defensa considerava que ni el cap de pistes ni l’estació eren responsables, ja que no estaven obligats a senyalitzar els fora pistes. L’acusació particular sí que exigia que l’estació hauria d’haver senyalitzat els límits entre una pista i l’altra perquè hi havia un talús d’una desena de metres.