El ministre d’Economia es marca com a objectiu agilitzar la implantació de projectes mèdics com l’Institut Marquès, el Baselga o el de cardiologia

Gilbert Saboya s’ha marcat com a prioritat agilitzar el procés perquè projectes del camp de la salut com són l’Institut Marquès, el Baselga o el de malalties cardiovasculars que impulsa Josep Brugada puguin implantar-se al Principat. Després de prendre pos­sessió ahir com a ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Saboya va anunciar que la seva voluntat és fer realitat els projectes relacionats amb la inversió estrangera dels quals s’ha anat parlant des del 2012 i que encara no han vist la llum. Sense dir noms, el titular del ministeri de nova creació va explicar que “el que hem de fer és