Martí i Mateu expliquen el procés de reformes econòmiques i socials al copríncep francès

Macron visitarà el Principat el primer semestre del 2018 El cap de Govern, Toni Martí, el síndic general, Vicenç Mateu, i el copríncep francès Emmanuel Macron

Actualitzada 18/07/2017 a les 18:55

El cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, han explicat avui al president de la República Francesa i copríncep, Emmanuel Macron, el procés de reformes endegades al llarg dels últims anys en els àmbits social i econòmic, així com l'estat actual de les negociacions d'Andorra amb la Unió Europea per a l'assoliment d'un acord d'associació. Durant la trobada, Martí i Mateu han convidat el copríncep a visitar Andorra durant el 2018, coincidint amb el 25è aniversari de l'aprovació de la Constitució. Macron ha acceptat la invitació i ha confirmat la seva visita per al primer semestre del 2018.



La trobada, que ha tingut lloc al Palau de l'Elisi aquesta tarda, ha estat la primera reunió del copríncep francès amb els màxims representants de les institucions andorranes, des que Macron va ser escollit president de la República Francesa el maig passat. Martí ha aprofitat l'oportunitat per exposar al copríncep les reformes i avenços implementats durant els darrers sis anys, com l'obertura econòmica, la posada en marxa d'un nou marc fiscal i l'aposta per la transparència i la cooperació.



Així mateix, durant la reunió també s'ha tractat l'estat de les negociacions per a un acord d'associació amb la Unió Europea. Macron ha brindat la seva ajuda al Govern en aquesta qüestió i Martí ha destacat que cal aprofitar el nou impuls en el procés de consolidació i construcció europea representat pel president i copríncep francès.



El cap de Govern i el síndic general han convidat el copríncep a visitar el Principat, tal i com és tradicional. En aquest cas, a més, Martí i Mateu han expressat a Macron l'oportunitat que representa el fet que aquesta visita es pogués realitzar durant el 2018, coincidint amb la celebració del 25è aniversari de la Constitució. Així, Macron ha confirmat la seva visita a Andorra per al primer semestre del 2018.



Més enllà de les grans reformes econòmiques, la trobada també ha servit per tractar l'evolució d'altres qüestions cabdals per al futur del país, com la transició energètica cap a un model menys depenent de l'exterior i amb un major pes de les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic i en favor de la neutralitat d'emissions. Així mateix, Martí ha manifestat al copríncep la voluntat del Govern de seguir treballant per la diversificació del teixit productiu del país, millorant els sectors tradicionals existents i ajudant al creixement de nous sectors al tomb d'una economia de serveis moderna i una clara aposta per la innovació i les noves tecnologies.



Finalment, aquesta primera trobada del cap de Govern i del síndic general amb el copríncep Macron també ha servit per avaluar el reequilibri de les relacions d'Andorra amb els dos països veïns. En aquest sentit, Martí ha destacat el creixement experimentat durant els últims anys pel sistema educatiu francès, així com els esforços del Govern per millorar les connexions amb França i estrènyer els vincles culturals i comercials entre ambdós països.

#1 Corona d'Aragó

(18/07/17 19:47)