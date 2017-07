La policia deté un home per amenaçar amb ganivet la seva parella i el fill d'ella

Un resident de 39 anys és arrestat per injuriar els agents i trencar-los un vidre del vehicle

La policia va detenir diumenge, a Encamp, un home jove no resident de 28 anys que va amenaçar amb un ganivet la seva parella i al fill menor d’aquesta. Segons fonts de la policia, el jove va passar ahir a la tarda a disposició judicial. L’home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, després que es requerís els serveis del cos de policia per una discussió de parella que aparentment havia pujat de to. L’avís va rebre’s a un quart de vuit de la tarda.

D’entre la dotzena de detencions que ha fet la policia la