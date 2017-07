L’exdirector del parc d’animals va declarar ahir i ja són sis les persones que ho han fet

La investigació que la policia està duent a terme sobre la fugida i el posterior abatiment a trets de l’os Torb al parc d’animals de Naturlandia, el 14 de juny passat, vindria a confirmar que no hauria fugit del tancat per un túnel que hauria escarbat sota la tanca, sinó que es va escapar perquè algú es va deixar la porta oberta, segons ha pogut saber el Diari. Les verificacions del treball que s’ha fet sobre el terreny, la revisió del material que havien gravat les càmeres, així com el resultat de les declaracions de les persones que ja han