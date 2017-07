Saboya, Ubach i Areny prenen possessió dels càrrecs de ministres i ambaixador.

El cap de Govern, Antoni Martí, ha presidit l'acte de presa de possessió dels nous càrrecs i els ha encoratjat a seguir tenint "molts encerts".

El Govern ha materialitzat aquest dilluns al migdia els canvis de ministeris que ja fa temps que es van anunciar. La planta baixa de l’edifici administratiu del Govern ha servit perquè Gilbert Saboya, Maria Ubach i Josep Maria Areny jurin els seus nous càrrecs. A partir d’ara, Gilbert Saboya, que fins aquest diumenge ostentava la cartera d’Afers Exteriors, s’encarregarà de controlar el ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació. Aquest canvi s’ha produït després que Saboya manifestés la necessitat d’abandonar l’anterior ministeri per qüestions personals. Per la seva banda, Maria Ubach s’ha quedat amb la cartera que ha deixat Saboya i Areny ha jurat el càrrec com a nou ambaixador d’Andorra i representant permanent al Consell d’Europa.



El cap de Govern, Antoni Martí, ha volgut justificar els canvis realitzats i ha assenyalat que la remodelació del Govern respon a una evolució natural, i que es manté la mateixa visió i la voluntat de demostrar que les iniciatives que s’han desenvolupat estan al servei dels ciutadans.



Economia, Competitivitat i Innovació és una cartera de nova creació i ha de servir per potenciar el país perquè sigui més competitiu i innovador. Segons ha explicat el ministre, la reforma d’obertura econòmica i el creixement econòmic dels països veïns “genera noves oportunitats perquè puguin venir noves empreses i per això necessitem una acceleració”. D’aquesta manera, Saboya ha justificat la creació del nou ministeri i també ha confirmat que la màxima prioritat és culminar les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea. “Les grans oportunitats de creixement del país passen perquè l’acord d’associació amb la UE sigui un èxit”. El nou ministre també ha indicat que ara s’ha de focalitzar tot l’esforç en la negociació del sector de serveis perquè el “nou marc d’acord d’associació tingui la capacitat de potenciar Andorra com un centre de serveis i de valor únic”.



El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació també ha ressaltat com a objectius la necessitat d’impulsar la idea de crear una nova marca de país que fa uns mesos va posar sobre la taula la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). “Des del ministeri el que farem és agafar la feina que s’ha produït per promoure la nova Andorra de cara al futur”, ha explicat Saboya. Tot i aquests dos grans fronts, el ministre ha avançat que en les properes setmanes ja es detallaran els altres projectes prioritaris.



Per la seva banda, la fins ara ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos, Maria Ubach, ha jurat com a ministra d’Afers Exteriors, i així es mantindrà com a cap negociadora per a l’acord d’associació amb la Unió Europea. Ubach també ha destacat que l’acord d’associació és una de les prioritats del seu ministeri i que: “L’acord d’associació serà la eina crucial per diversificar i modernitzar l’economia del país”. Ubach ha confirmat que la propera sessió de negociació serà a l’octubre i que serà en aquell moment que s’haurà de veure com la UE valora la proposta de 1.600 tones anuals d'importacions de tabac durant els primers 10 anys d’associació i quan aquesta mesura es començaria a implementar. “La primera impressió ha estat molt positiva”, ha destacat Maria Ubach.



Aquest mateix dilluns també ha pres possessió com a ambaixador Josep Maria Areny, que ocuparà la representació permanent al Consell d’Europa, i de qui el cap de Govern ha volgut destacar la seva trajectòria en el camp de l’educació. Areny ha assegurat que donarà continuïtat a la feina feta per Esther Rabasa, incidint en l’educació de la ciutadania. De la mateixa manera, la vacant que ha deixat Maria Ubach passarà a ser ocupada per Esther Rabasa, que a partir d’aquest dilluns ja és ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos.

