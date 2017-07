Saboya abandona avui Afers Exteriors i estrena Economia

Gilbert Saboya, ministre d’Afers Exteriors a la primera i segona legislatura del Govern de Toni Martí, deixa avui oficialment la titularitat de la cartera. A partir de les dotze del migdia a la planta baixa de l’edifici administratiu de Govern, Saboya jurarà el càrrec com a nou ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació. Es tracta d’una cartera de nova creació que està considerada com la solució trobada per Martí per mantenir el fins ahir ministre d’Afers Exteriors a l’executiu després que anunciés fa uns mesos el desig d’abandonar aquesta cartera per motius personals. El cap de Govern va decidir mantenir Saboya