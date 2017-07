El col·lectiu destaca que estan en situació provisional i que no han estat formats per ocupar aquests llocs de responsabilitat

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) reclama al ministeri que acabi amb l’eventualitat dels càrrecs directius de les escoles del sistema andorrà i apliqui un model per regularitzar-los. La primera opció que ha plantejat és la convocatòria d’un edicte “perquè se n’ha fet un de professors, un de col·laboradors, i entenem que se n’ha de fer de càrrecs directius, totes les persones amb responsabilitats afegides, perquè fa molts anys que no es convoquen”, afirma el secretari general del sindicat, David Garcia, en declaracions a la ràdio del Diari. I hi afegeix que és una petició que ja s’ha plantejat a Educació