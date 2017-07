La majoria del residents de Veneçuela diuen 'no' a Maduro

52 dels 53 votants a la taula d’Andorra, contraris als plans del president

La immensa majoria dels residents veneçolans a Andorra (un 98%) van dir ahir no al canvi de Constitució que promou el president de la República Bolivariana de Veneçuela, Nicolás Maduro, així com a instaurar en aquell país un govern de transició. Van ser 53 els residents que van votar –segons les dades que el Govern ha fet arribar a l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat hi ha 62 nacionals d’aquest país censats– i 52 ho van fer en contra dels plans de Maduro. Paradoxalment ho van fer votant sí a les tres preguntes de la consulta popular