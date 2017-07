La recaptació va minvar per la pujada del 10% dels aranzels que graven la compra fora del país

Els ingressos per importacions de tabac del mes de juny van ser de només 1,3 milions d’euros. Es tracta de la xifra més baixa de recaptació des del novembre de l’any 2012, segons les dades aportades pel ministeri de Finances. Aquella vegada, la xifra es va situar en 1,2 milions d’euros. Això té lloc, principalment, per l’entrada en vigor a final d’abril de l’augment del 10% de la taxa que grava la importació de tabac per produir cigarretes.

De fet, a l’informe del ministeri de Finances es pot observar com les productores van augmentar la quantitat de tabac importat abans de