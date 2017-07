El Govern insisteix per tenir operatiu PayPal

Missé afirma que estan analitzant el marc normatiu del Principat i treballant “per trobar acords amb les entitats”

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica confia que PayPal es pugui començar a fer servir com a mitjà de pagament electrònic des d’Andorra, perquè explica que ha tingut “converses amb el director actual i l’anterior, i sempre m’han manifestat l’interès per trobar una solució dintre de les possibilitats que Andorra ofereix per prestar el servei”. Josep Maria Missé subratlla que és un element important des de la perspectiva del consumidor, perquè “dona moltes garanties en el pagament per la seguretat que transmet, quasi bé s’ha convertit en un estàndard en el comerç electrònic”, i per això s’han anat mantenint converses