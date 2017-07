Carregar 'el mort' al mort

Poc després de deixar de pagar la pensió de manutenció dels fills va vendre als pares la meitat de les participacions de l’empresa familiar. La fiscalia ho considera un aixecament de béns. El fill i la mare diuen que va ser idea del pare, ara mort.

Els acusats opten per car­regar la culpa al mort. Això és lleig i el tribunal ho ha de tenir en consideració.” Aquestes són les contundents paraules de l’advocat d’una dona, que reclama a l’exparella i pare dels tres fills que tenen en comú prop de 42.000 euros en concepte de manutencions impagades, en el seu al·legat que té com objectiu que el Tribunal de Corts consideri culpable l’home i la seva mare d’un delicte d’aixecament de béns per evitar que la justícia embargués les propietats per fer front al pagament de les pensions reclamades. La fiscalia i l’acusació particular consideren