La despesa sanitària reemborsada per la CASS el primer trimestre del 2017 no tan sols va superar la del mateix període de l’any anterior, sinó que a més ho va fer en totes les prestacions en què està dividida, i liderada per les hospitalitzacions i les anàlisis clíniques. La CASS ha hagut de pagar 23,4 milions d’euros en concepte de reemborsament els tres primers mesos del 2017, xifra que representa un 11,7% més del que va haver de costejar el primer trimestre de l’any passat, quan va haver d’abonar 21 milions. Segueix així la tendència alcista dels darrers quatre exercicis,