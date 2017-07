Els organitzadors, preocupats davant d’un relleu generacional incert

Una vuitantena de persones entre petits i grans van participar ahir a la cursa d’obstacles pel riu a Canillo. Aquest era un dels actes més esperats de la festa major de la parròquia d’enguany, que s’allargarà fins demà. Els concursants van haver de trampejar rodes, passar per sota de fils i per sobre d’un tronc, i van haver de pujar per un tobogan. L’edat mínima per participar-hi era de sis anys. La cursa va tenir lloc a la tarda i més tard es va oferir un ball de nit i un concert de versions amb el grup Tremendos.

