Andorra Telecom va comprar el juliol de l’any passat el 2,7% de l’operadora de telefonia mòbil espanyola MásMóvil. L’operació es va fer a 19,55 euros l’acció. Un any després cada títol comprat ha triplicat el seu valor. MásMóvil es va estrenar ahir al mercat continu espanyol –fins ara ho feia al mercat alternatiu borsari– i el preu de l’acció va arribar fins als 62 euros. Tenint en compte que Andorra Telecom va pagar 10,5 milions d’euros per les accions de l’operadora i que el seu valor s’ha triplicat en un any, l’operadora hauria guanyat uns 20 milions en només un