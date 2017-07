Més de 300 persones en el tradicional discurs del 14 de juliol

L'ambaixadora francesa, Jocelyne Caballero, ha celebrat el bon funcionament de les relacions bilaterals entre França i el Principat

El 14 de Juliol és el dia més important de l'any per als francesos i la seva ambaixadora a Andorra ha aprofitat el seu tradicional discurs per fer balanç de les relacions entre els dos països, i parlar de la situació actual i dels reptes de futur immediats que té Europa.



Jocelyne Caballero ha començat recordant les víctimes de l'atemptat de Niça, que va tenir lloc avui fa just un any, emmarcat dins d'una època molt delicada per l'estat francès. Ha fet gala de la fortalesa dels francesos en la lluita contra el terrorisme i en la preservació dels valors de "llibertat, igualtat i fraternitat". També ha parlat del canvi polític a França, amb l'arribada d'Emmanuel Macron a la presidència i els canvis que això comportarà al país i a Europa.



Europa ha estat un dels temes centrals del seu discurs, on ha destacat que la Unió Europea ha tornat a França, i que aquesta torna a ser un motor dins del projecte europeu. Abans de centrar-se en Andorra, també ha esmentat el compromís del país gal amb la pau mundial.



Centrant-se en Principat, Caballero ha reforçat els llaços d'aliança entre els dos països en un moment de reformes. Ha ofert l'ajuda i la cooperació de França en les relacions internacionals i en el diàleg polític, i ha recalcat la cooperació transfronterera i duanera, amb la millora de les carreteres que arriben a Andorra. També ha parlat sobre la transició energètica i les tecnologies verdes i el seguiment del sistema educatiu francès a Andorra.