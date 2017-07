El nou servei per atendre adolescents en risc es posa en marxa amb quinze usuaris

L’àrea de suport als joves tutelats i extutelats del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, posa en marxa dilluns vinent el servei d’atenció als adolescents en risc (SAR). S’inicia el projecte com a prova pilot i es durà a terme dos cops per setmana, en horari extraescolar, per respondre a una necessitat socioeducativa dels adolescents en situació de risc. La prova arrenca amb un grup de quinze joves d’entre dotze i setze anys que es troben en seguiment per tenir una situació de risc moderat o greu. Aquesta prova pilot tindrà lloc dues vegades a la setmana, en horari extraescolar,