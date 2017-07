El comissari diu que va ser Higini Cierco qui en una boda es va oferir per col·laborar

L’excap d’assumptes interns de la policia espanyola va assegurar que va ser Higini Cierco qui li va oferir col·laboració i que va concloure amb l’entrega per part de Joan Pau Miquel d’un paper on hi havia dades bancàries dels Pujol. Martín Blas, en declaracions davant la comissió del Parlament de Catalunya sobre la policia patriòtica, va comentar que va conèixer Cierco al banquet de la boda del cosí de l’advocat Josep Maria Fuster Fabra. A la mateixa taula hi havia Cierco, Martín Blas, Eugenio Pino (director operatiu de la policia i cap de Martín Blas), Fuster Fabra, un directiu de