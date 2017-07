Actualitzada 13/07/2017 a les 06:42

La policia reclama que més de 300 conductors paguin les multes per excés de velocitat. Totes elles sumen fins a 14.000 euros. Com que no s’ha notificat la multa personalment als conductors, el cos va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra un edicte on es detallen les sancions perquè els enxampats en diferents radars de la xarxa viària andorrana abonin les quantitats.