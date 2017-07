Actualitzada 13/07/2017 a les 06:42

Els bombers van actuar ahir al migdia per un extractor que va incendiar-se al restaurant El Molí dels Fanals, a Sispony. Es van evacuar els comensals, però no es van lamentar danys. Més tard, el cos va rebre un avís de foc de l’avinguda Príncep Benlloch, a la capital, per un calefactor d’autobús que s’havia reescalfat, també sense danys.