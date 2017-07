Quatre projectes comencen la segona fase del Lab Impact

Actualitzada 12/07/2017 a les 06:45

Quatre emprenedors participaran en la segona fase del projecte Lab Impact, que organitza MoraBanc amb el suport de l’empresa Ship2B. Durant tres sessions, els nous empresaris podran desenvolupar el seu pla de negoci i polir-lo, mentre participen en tallers per aconseguir conèixer el seu client potencial o com monetitzar el projecte. Els quatre participants hauran de presentar el seu projecte davant d’un jurat que escollirà el que finalment participarà en la darrera i última fase del programa, una estada a Ship2B de quatre mesos a Barcelona per finalitzar-lo.

Els quatre projectes són Andor­ra Market Place, que vol ajudar les petites empreses a obrir-se a internet; T-Care, amb una proposta d’alimentació saludable; Votestore, que vol ajudar el sector immobiliari, i Vilbor, marca d’esquí artesanal i sostenible.