El Govern garantirà advocats d'ofici a totes les víctimes de violència de gènere

Mitjançant el nou precepte ja no serà necessari que les persones afectades per aquest tipus de casos justifiquin la seva situació financera

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:18

Les víctimes de violència de gènere o domèstica tindran garantit un advocat d'ofici de forma gratuïta pel simple fet de patir aquest tipus de delictes. Aquesta ha estat un dels aspectes principals que queden recollits en el nou reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, que s'ha aprovat avui en la sessió de consell de ministres.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat que hi ha hagut una "modificació molt important" en aquest sentit, atès que "ja no caldrà que les actuacions per les quals es jutgen aquests delictes siguin preceptives d'acord amb la legislació aplicable", el que suposa que qualsevol persona que estigui sotmesa a violència de gènere o domèstica i hagi denunciat, pel simple fet d'emmarcar-se en aquesta tipologia, ja podrà disposar d'un advocat d'ofici totalment gratuït garantit per l'estat.



A més, un altre dels elements que recull l'aprovació d'aquest nou decret és la garantia d'assistència lletrada amb independència de la situació econòmica, atès que de moment les víctimes havien de demostrar la manca de recursos, per tal de poder acollir-se a la possibilitat de disposar d'un advocat d'ofici.



El Govern cobrirà aquest aspecte sense que les persones afectades per aquest tipus de casos hagin de demostrar la seva solvència econòmica. En aquest sentit, Cinca ha manifestat que aquest fet dotarà de més eines a les víctimes, que sovint es veien atrapades per no poder ratificar la seva manca de recursos, ja que segons ha remarcat el ministre "moltes persones no podien demostrar-ho per la dependència econòmica de les parelles i això es convertia en una eina en mans de l'agressor".



Aquestes accions ja van ser anunciades en el seu moment pel ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica, que va celebrar-se el mes passat. D'aquesta manera, a partir d'ara, es garantirà la gratuïtat de la defensa lletrada d'aquelles persones que s'han vist afectades per casos d'aquest tipus.