Els liberals volen saber totes les subvencions a l'Ultra Trail

Govern, cossos especials o Andorra Telecom en sufraguen l’organització

Diverses institucions públiques estan subvencionant la cursa Ultra Trail i els liberals volen que l’executiu detalli en quina quantitat, perquè Govern mai l’ha fet pública. L’ajut econòmic als organitzadors de l’Ultra Trail arriba per diferents vies. En aquest sentit, es demana “quins organismes, departaments i/o societats públiques de Govern han donat suport a la cursa Andorra UltraTtrail Vallnord 2017, tant en forma de subvenció, aportacions econòmiques, com en suport logístic”, i el criteri que s’ha emprat per determinar aquestes subvencions i aportacions econòmiques. La pregunta, presentada pel conseller Ferran Costa, també inclou la petició d’informació respecte dels costos del desplegament