El Niu d'Andorra Telecom acull el tercer projecte de desenvolupament

Un enginyer informàtic realitzarà un videojoc per al seu projecte de final de carrera a l’edifici

L’enginyer informàtic Manel Quintana, que està desenvolupant el seu projecte de final de carrera a l’UdA, va escollir les instal·lacions del Niu d’Andorra Telecom per poder realitzar-lo. Es tracta d’un videojoc per a mòbils que es dirà Thousand Worlds i que encara es troba en la fase alfa de desenvolupament, és a dir, un estadi molt primari. Aquestes instal·lacions de la parapública estan dissenyades, precisament, per poder expandir un projecte, tant des del vessant de la creació del producte com de l’empresa que haurà de comercialitzar-lo, i per això posaran al servei de Quintana tot el potencial que té Andorra