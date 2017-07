Les importacions creixen un 8% respecte al juny del 2016 i es recuperen les exportacions

Actualitzada 11/07/2017 a les 06:51

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

Les importacions van generar un volum de 107,51 milions d’euros el mes passat, xifra que significa que el percentatge de creixement respecte al mateix mes de l’any passat és del 7,6%. Si s’agafa el volum generat en els últims 12 mesos, els resultats segueixen sent igualment positius, ja que l’increment percentual supera el 6,3%, i en xifres rodones es tradueix en 1.276,83 milions d’euros en total. Les importacions han estat un factor molt inestable els darrers anys, i tot i que les xifres del juny superen àmpliament les de maig, abril o març, les del febrer van ser més bones. De fet, les xifres de l’abril passat són de les més baixes, en aquest sentit, dels últims tres anys. Destaquen positivament el sector del transport, amb un increment del 27,4%, el sector industrial, amb el 19,1%, i el de farmàcia i perfumeria, amb el 14,3%. Per contra, han perdut pes, el de l’electrònica, amb una disminució del 12,8%, i el de la construcció, que perd el 9,9%.

Les exportacions, per contra, cauen un 7%, si es comparen amb el mateix mes del 2016, encara que cal destacar que en global el juny ha estat el tercer millor en els últims tres anys. En total s’han generat vendes per valor de 9,1 milions d’euros, i en els últims 12 mesos el volum ha estat de 95,73 milions d’euros, la qual cosa deixa un creixement del 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior.

Molt intensa ha estat la recuperació del sector de les begudes i el tabac (567,8%) i el de la joieria (354,7%). Aquest últim, però, segueix força estancat respecte a les xifres prèvies d’abans de la crisi. Per contra, la farmàcia i la perfumeria (-51,0%), diversos (-43,5%), transport (-40,7%) i el vestit i calçat (-33,5%) han estat els àmbits de negoci que han perdut pes segons mostren les dades de l’any passat.