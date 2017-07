La policia espanyola diu que l’advocat va fer de mitjancer en un traspàs d’1,8 milions d’euros

La unitat contra la delinqüència econòmica i financera (UDEF) considera que hi ha una operació “anòmala” en què va participar Josep Casadevall i on el vicepresident del Futbol Club Barcelona Carles Vilarrubí va acabar rebent 300 milions de pessetes (1,8 milions d’euros) el 1991. L’informe de la policia espanyola es basa en la informació que ha aportat Andorra a la justícia espanyola en el marc de la investigació de les activitats de la família Pujol.

Els fets es remunten al 23 de desembre del 1991 amb un xec lliurat per la ja extinta Banca Catalana en favor de la societat Barkin