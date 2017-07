L'ABA augura que el sector bancari repetirà "un bon tancament" aquest 2017

A causa de l'èxit de l'any passat, els actes de la festa major d'Andorra la Vella es tornaran a centrar a la plaça Guillemó i a la plaça del Poble amb l'objectiu de fer la festa a les zones més populars de la parròquia.

Actualitzada 11/07/2017 a les 18:25

L'Associació de Bancs Andorrans (ABA) ha presentat aquest dimarts l'informe anual del 2016 amb les dades definitives amb què el sector va tancar l'any passat. Els cinc bancs del país van tancar amb 6.299 milions d'euros en recursos gestionats, 156 milions d'euros de beneficis i 10.898 milions en dipòsits de clients, una xifra que va patir una davallada respecte al 2015, any en què hi havia 11.120 milions d'euros, tot i que aquell any el tancament només es va fer amb les xifres de quatre entitats per la intervenció de BPA. La directora de l'ABA, Esther Puigcercós, ha explicat que el "repte" que ha suposat per al sector l'entrada en vigor de l'intercanvi automàtic d'informació s'ha viscut "amb normalitat" perquè ja hi havia la previsió de disminució de dipòsits, i que les conseqüències globals es veuran amb el tancament del 2017, a partir del qual el sector "començarà una etapa nova". Amb tot, Puigcercós considera que enguany "no hi ha cap semàfor en vermell" i que es preveu que els bancs tinguin també "un bon tancament".



La directora de l'ABA ha anunciat també un canvi en el logotip i la web de l'associació, que a partir d'ara es donarà a conèixer com 'Andorran Banking' i reforçarà els valors de confiança i excel·lència que vol transmetre la plaça. La nova web, a més, inclou informació d'interès sobre l'intercanvi automàtic o el delicte fiscal. La modernització i l'homologació del sector cap als estàndards internacionals continuen aquesta mateixa setmana amb l'aprovació de la tipificació del delicte fiscal, que per als bancs suposarà la posada en marxa de nous controls per assegurar-se que els dipòsits dels clients no provinguin de l'evasió fiscal. Tal com assegura el president de l'ABA en l'informe del 2016, amb aquesta normativa els bancs andorrans disposaran d'un marc jurídic més actualitzat i equiparable a la resta de places financeres europees.



Els bancs també estan preparant-se per poder complir amb els estàndards de solvència i liquiditat que fixa Basilea III, una normativa que s'emmarca dins de l'acord monetari i que Andorra haurà de transposar al setembre. Puigcercós ha avançat que hi ha hagut dues entitats que ja han publicat els seus ràtios d'acord amb el nou estàndard, i s'ha mostrat convençuda que tots ells compliran amb els mínims establerts.



Una altra adaptació en marxa és tota la que fa referència a l'intercanvi automàtic d'informació, tenint en compte que el juny vinent s'haurà de fer la primera tramesa de dades amb la informació del 2017 dels comptes de més d'un milió d'euros. Des de l'ABA s'ha informat que tant les entitats com el Govern s'han hagut de proveir d'un nou sistema informàtic per tal que l'enviament es pugui fer amb les dades degudament encriptades per assegurar la seva confidencialitat.



D'altra banda, l'entitat està contenta amb el fet que Vall Banc fos adquirit per un actor de fora, i a més nord-americà, per tot el valor afegit que aporta a la plaça en relació a una nova manera de fer banca.