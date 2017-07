Andorra proposarà a la UE que l'estatus del tabac es mantingui durant 20 anys

Calvó ha indicat que es tracta d'una proposta que es justificarà pel fet que és necessària aquesta temporalitat per permetre al sector agrícola adaptar-se a la nova realitat

Actualitzada 11/07/2017 a les 18:20

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat avui que la proposta per part d'Andorra que es posarà sobre la taula demà a Brussel·les en el marc de les negociacions per a la lliure circulació de mercaderies és que el sector del tabac mantingui l'estatus actual durant un període de 20 anys. Si s'accepta la proposta, un cop passats els 20 anys es faria una nova revisió en el marc de l'acord d'associació entre Andorra i la UE.



Calvó ha indicat que es tracta d'una opció que s'ha treballat tant amb els fabricants com amb els colliters, i que es justificarà pel fet que és necessària aquesta temporalitat per permetre al sector agrícola adaptar-se a la nova realitat, tenint en compte que "molts dels projectes agrícoles han necessitat de durades molt llargues per poder-se implementar".



La reunió de demà a Brussel·les serà la darrera en què participarà Gilbert Saboya com a ministre d'Afers Exteriors, ja que tal com es va anunciar, serà rellevat el proper 15 de juliol per Eva Descarrega. Com ja es va acordar, a banda del tabac, que correspon al capítol 24, la proposta que presentarà Andorra inclou que els productes agrícoles entre els capítols 1 i 23 puguin passar a formar part de la Unió duanera.