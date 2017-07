25 joves andorrans del servei tutelar participen en la cinquena Transpirenaica

Actualitzada 11/07/2017 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Fins a 25 joves andorrans, que estan o han estat en centres tutelats pel Govern, es van sumar ahir a la darrera etapa que la Transpirenaica, la marxa soli­dària que lluita per la inclusió social, va fer al país. Els joves andor­rans es van unir a les gairebé 200 persones que integren el grup de la Transpirenaica, entre joves, voluntaris i professionals, i junts van recórrer la distància entre l’hotel Tudel, a Escaldes-Engordany, i el refugi de l’estany de la Pera, a la província de Lleida. Els nois van estar acompa­nyats per dos voluntaris de BancSabadell.

En total els excursionistes de la Transpirenaica han realitzat tres etapes al Principat. Dissabte a la nit van arribar al refugi del parc natural del Comapedrosa procedents d’Àreu, en la que va ser una de les etapes més dures de la travessa, segons van confirmar ells mateixos, i l’endemà van gaudir d’una visita al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, on van poder veure en tres dimensions tot el parc natural. Diumenge van baixar fins a Escaldes, on van fer nit i on es van trobar amb els nous amics andor­rans, i ahir van realitzar la darrera etapa fins entrar de nou a Catalunya.

La Transpirenaica és una travessa de muntanya que lluita per la integració dels joves que es troben en situació de vulnerabilitat. Per cinquè any recorre els 800 quilòmetres que separen el cap d’Higuer, al País Basc, i el de Creus, en només 42 dies.