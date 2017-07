Un motorista, ingressat a l'UCI per un accident a Encamp

Actualitzada 10/07/2017 a les 06:48

Pilar Màrquez Ambròs Andorra la Vella

Un motorista de 46 anys, que va patir un accident de circulació dissabte a la nit a l’avinguda Joan Martí, a Encamp, es trobava ahir estable, però ingressat a l’UCI de l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell. Els fets van passar a les 23.13 hores, just davant de la piscina la Mola, quan l’home, un resident que conduïa una motocicleta Kawasaki Z amb matrícula andorrana, s’hauria accidentat sense que no hi hagués implicat cap altre vehicle. Fonts del cos de la policia van confirmar ahir també que l’accidentat va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia i en la de drogues. Les causes de l’accident són, de moment, desconegudes.

Segons fonts hospitalàries, l’home, que va ser ingressat el mateix dissabte, va patir diverses contusions, ferides i un traumatisme toràcic, per bé que el diagnòstic mèdic era anit favorable i la previsió és que avui pugui passar a planta.