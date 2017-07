Saboya entra a l'última setmana com a ministre d'Afers Exteriors

Actualitzada 10/07/2017 a les 06:47

Gilbert Saboya comença avui l’última setmana com a ministre d’Afers Exteriors, ja que està previst que el proper dia 15 passi el relleu de la cartera a Maria Ubach. L’última setmana serà, però, força important perquè dimecres vinent està previst que el polític lauredià lideri la reunió amb la Unió Europea on s’ha de presentar la proposta andorrana respecte a quin és l’estatus que es demana per al tabac dins del futur acord d’associació. La previsió és que l’executiu demani que el tabac continuï fora de l’acord com fins ara es regula amb l’acord duaner. Saboya passarà a ocupar la cartera, de nova creació, d’Economia i Innovació.