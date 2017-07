El cònsol elogia la generositat de l’autor en cedir tot el seu fons bibliogràfic

La Massana va retre ahir homenatge al seu “estimat” escriptor d’Escàs, Antoni Morell i Mora, en un emotiu acte de reconeixement en què va batejar-se la biblioteca amb el seu nom. Morell, que l’any passat va cedir-hi el seu fons bibliogràfic, va reivindicar la importància de les biblioteques “no com una mena de magatzem on conservar llibres”, sinó com “quelcom viu, ple d’humanitat, perquè els llibres no són imatges mortes ni relats finits”. El cònsol major de la Massana, David Baró, i Antoni Morell, que va rebre el sonor aplaudiment del públic i constants signes d’estima, van destapar la placa