Josep Maria Missé anuncia que es donarà atenció amb personal especialitzat a tots els inversors per posar en marxa un projecte

Els empresaris que estiguin planejant posar en marxa un negoci al país tindran una oficina d’atenció específica abans de final d’any. És la previsió que anuncia el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, que explica que el servei sorgeix com a resposta a les mancances que s’han detectat en el contacte amb els inversors, “el que més ens demanen és que ens preocupem pel seu projecte, que vegin que el que busquem és facilitar que avanci dintre de l’administració el més ràpid possible, no intentar trobar tots aquests problemes o traves com ells moltes vegades ens fan arribar”.

