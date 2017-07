El coma etílic d'un menor desperta inquietud

Pares que viuen aquesta situació es preocupen cada cop més i per ajudar-los neix l’associació Els Fills d’Andorra

La preocupació per la facilitat amb què alguns menors aconsegueixen tenir accés a l’alcohol és cada vegada més gran entre la societat. Alguns són pares que han hagut d’anar a l’hospital a buscar els fills en estat de coma etílic o, per exemple, una nova associació que està en vies de creació però que ja comença a oferir ajuda a les persones que presenten addiccions i també als familiars, els quals moltes vegades viuen amb molta preocupació i temor aquesta situació. Una mare que va viure un fet com aquest va parlar amb el Diari sobre el dia que va