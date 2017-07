“Tenim un grup de suport psicològic per als voluntaris”

Lamenta la davallada de personal en els últims anys i destaca el gir que ha fet l’ong respecte a les seves funcions, que estan molt més encaminades al vessant social

És president de l’ONG des del maig passat, quan va substituir Josep Duró, que havia estat dotze anys al càrrec. Tres mesos després respon als projectes, les necessitats i el futur d’aquesta entitat.



Per què es va decidir a presentar-se a president de la Creu Roja Andorrana?

Suposo que era una evolució natural després d’haver-ne format part des del 1994. Vaig començar a Andorra, però després vaig seguir a Lleida quan vaig anar a estudiar i de nou al país hi vaig continuar fins avui. He estat en tots els llocs possibles i me’n faltava un amb aquesta responsabilitat, a més, formava