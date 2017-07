La policia va arrestar durant el primer semestre de l’any 113 persones, un 45% més que el mateix període del 2016, per donar positiu al volant

El nombre de conductors detinguts per donar positiu per alcoholèmia s’ha disparat en el primer semestre de l’any, segons les dades obtingudes dels balanços setmanals que publica la policia. Durant els primers sis mesos del 2017, els agents van detenir 113 persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un 43% més de conductors dels que es van arrestar l’any passat en el mateix període de temps. Van ser 78 les persones caçades amb una taxa d’alcohol per sobre dels 0,8 grams per litre, que és la mínima perquè la infracció es consideri un delicte penal.

De les dades