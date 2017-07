El Grup d’Antics Parlamentaris francesos va instar fa 14 anys els ex-consellers generals andorrans a crear una associació que els representés. De la recomanació va néixer l’Aesco i el primer que va fer l’entitat va ser, fa 14 anys, convidar-los. Per fi han fet la visita.

’Associació d’Exsíndics i Ex-consellers Generals (Aesco) va ser creada fa 14 anys. El 2017 ha estat especial per a l’entitat per dues raons. Al maig el Consell General va aprovar la llei que transformava l’associació per convertir-la en Grup d’Exsíndics i Ex-consellers Generals (Gesco), i si el parlament així ho demana els permetrà fer informes tot i que no seran vinculants. Ahir van rebre la visita de dotze parlamentaris del Grup d’Antics Diputats francesos. Una visita especial perquè va ser aquesta associació la que fa 14 anys va recomanar als parlamentaris andorrans la creació d’una de pròpia. “Ja que l’Aesco