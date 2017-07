Un habitatge a la feina no és part del salari

El Superior considera que no es pot tenir en compte a l’hora de calcular la pensió de la conserge d’un centre escolar

El Tribunal Superior de Justícia no considera que l’habitatge que va ocupar la conserge d’un col·legi durant els anys en què va treballar en un centre escolar i que formava part d’aquestes instal·lacions es pugui incloure a la base de càlcul de la pensió de jubilació. La dona apreciava que aquests avantatges materials de què va gaudir durant els anys com a conserge de l’escola –uns avantatges consistents en l’import del lloguer mensual i dels subministraments de l’habitatge que no havia de fer efectius– formaven part del seu salari i que la pensió s’havia de calcular a partir d’aquesta remuneració.

L’antiga