Els concessionaris confien que les vendes de cotxes es mantindran a l'alça

Els importadors d’automòbils celebren que

el 2017 hagin matriculat 1.218 vehicles al país

Els concessionaris consideren que hi ha una tendència a l’alça que es mantindrà pel que fa les matriculacions de vehicles i, per tant, les vendes. El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Xavier Calvís, valora en positiu que el primer semestre del 2017 s’hagin matriculat el 20% més de vehicles que en el període anterior. “És una bona dada i marca una línia ascendent”, destaca Calvís, que hi afegeix que, segons les dades de l’AIVA, aquest any s’han matriculat 1.218 cotxes acabats de comprar, quan la dada del període comparable del 2016 va ser de 1.009. “Tan sols al