Actualitzada 08/07/2017 a les 06:47

El Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) va participar en les desenes jornades HyMEx (HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment), que s’han celebrat a Barcelona aquesta setmana. La seva col·laboració es va fer en el projecte Overview of Gravity Waves, Orographic Precipitation and related processes (GWOP) in The Cerda­nya 2017 field experiment.